نائب رئيس جامعة حلوان: نتابع حل مشاكل الطلاب مع المنصات التعليمية

قال الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن هدف الجامعة تسيير العملية التعليمية عن طريق التعلم عن بعد بأفضل صورة لها فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم، موضحا أنه سيتم حل جميع المشاكل التى تواجه الطلاب بالمنصات التعليمية.
وأشار إلى أنه سيتم شرح الجزء العملى بالمناهج بجميع الكليات فى فترة دراسية استثنائية قبل امتحانات نهاية العام، وسيتم تكثيف المناهج بها، مؤكدا أنه طوال فترة تعليق الدراسة سيتم شرح المناهج النظرية فقط .
وأوضح أن هناك بعض المشاكل بالكليات الفنية مثل كلية التربية الموسيقية، فالطلاب بها لا يستطيعون التعلم دون الآلات الموسيقية الخاصة بهم، وتم حلها عن طريق قيام الكلية بإرسال الآلات إعارة للطلاب.
وأضاف حسام الرفاعى، أنه يتم متابعة جميع مطالب الطلاب ومشاكلهم يوميا مع مسئولى اتحاد الطلاب بالكليات، قائلا إن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل.
وأكد دكتور حسام أنه يتم حاليا عمل منصة لتلقى استفسارات الطلاب وسيتم إطلاقها فى أسرع وقت.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قال إنه تم حظر حركة المواطنين على الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى .
وأضاف رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا، ان كل هذه القرارات مداها الزمنى أسبوعان وبالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا .
أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتداء من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعة الخامسة مساءً الى السادسة لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعة والسبت .
وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمعات موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .
وأكد أنه سيتم غلق جميع المقاهى و الكافيهات والنوادى الليلية وأى مكان يقدم أنشطة التسلية والترفيه، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشآت خلال هذه المدة .
ونوه إلى انه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، لافتًا إلى انه يستثنى من هذا القرار العاملون في المستشفيات ، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت على أن يقتصر العمل بها على خدمة التوصيل الى المنازل فقط ، وأن المادة الخامسة ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات مثل : الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو اى مصالح حكومية سيتم تعليقها خلال هذه الفترة .