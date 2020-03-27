نائب رئيس جامعة حلوان: نتابع حل مشاكل الطلاب مع المنصات التعليمية

قال الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن هدف الجامعة تسيير العملية التعليمية عن طريق التعلم عن بعد بأفضل صورة لها فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم، موضحا أنه سيتم حل جميع المشاكل التى تواجه الطلاب بالمنصات التعليمية.





وأشار إلى أنه سيتم شرح الجزء العملى بالمناهج بجميع الكليات فى فترة دراسية استثنائية قبل امتحانات نهاية العام، وسيتم تكثيف المناهج بها، مؤكدا أنه طوال فترة تعليق الدراسة سيتم شرح المناهج النظرية فقط .





وأوضح أن هناك بعض المشاكل بالكليات الفنية مثل كلية التربية الموسيقية، فالطلاب بها لا يستطيعون التعلم دون الآلات الموسيقية الخاصة بهم، وتم حلها عن طريق قيام الكلية بإرسال الآلات إعارة للطلاب.





وأضاف حسام الرفاعى، أنه يتم متابعة جميع مطالب الطلاب ومشاكلهم يوميا مع مسئولى اتحاد الطلاب بالكليات، قائلا إن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل.





وأكد دكتور حسام أنه يتم حاليا عمل منصة لتلقى استفسارات الطلاب وسيتم إطلاقها فى أسرع وقت.





كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قال إنه تم حظر حركة المواطنين على الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى .