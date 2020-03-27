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توك شو

لماذا توفيت 30 حالة بسبب كورونا فى مصر؟.. الصحة تجيب

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:14 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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أسامة علي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن دول العالم شهدت 600 ألف إصابة بفيروس كورونا منها 100 ألف فى دولة واحدة، مؤكدة أن عدد إصابة المواطنين بفيروس كورونا فى مصر 536 حالة إصابة، 30 وفيات، و 146 حالة تحولت نتائجها إلى السلبى.


وأضافت وزيرة الصحة خلال تصريحات تليفزيونية لها، خرج من المستشفيات 160 حالة، مشيرة إلى أن 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا التى رصدت مؤخرا  جاءت بسبب المخالطة مع أشخاص مصابة بالفيروس.


وأوضحت هالة زايد أن 11 حالة توفيت من الـ 30 الوفيات، قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، ونصف الوفيات كانت فى مستشفيات خاصة أو ذوى هذه الحالات لم تجر عليهم الكشف إلا بعد تأخر حالتهم الصحية.

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