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أخبار العالم

بشرى من ترامب: نحرز تقدما في أبحاث اللقاحات المضادة لـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:26 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المؤسسات العلمية الأمريكية تحرز تقدمًا في الأبحاث الخاصة باكتشاف وتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ووقع ترامب على حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من آثار تفشي فيروس كورونا.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد زيدان كبير محللي ثينك ماركتس الإنجليزية بالشرق الأوسط إن الأسهم الأمريكية ارتفعت رغم مخاوف انتشار كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل إعلان ترامب ضخ أكبر حزمة مالية لدعم الاقتصاد الأمريكي تصل ل تريليوني دولار.

وأضاف زيدان لـ  صدى البلد، أن الأسواق الأمريكية تحفزت لإعلان ترامب عن الحزمة المالية وصعدت لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة والتي لم تُعوض حتى الآن.

وقال زيدان إنه قد تدعم الحزمة المالية السوق الأمريكي على المدى القريب ولكن لا يزال السوق حذرا من مخاوف انتشار كورونا وحالة الفزع العالمي بسبب الوباء.
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