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سيارات

شاهد.. تليجراف تدعي تصنيع أول سوبر يخت لبيل جيتس والشركة المصنعة تنفي

السبت 28/مارس/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أكدت صحيفة تليجراف البريطانية أن بيل جيتس طلب من شركة فيدشيب الهولندية أن تصنع له أول سوبر يخت هيدورجني في العالم مقابل 645 مليون دولار.

 وقال سينوت وهو يعمل مهندس بحري في الشركة الهولندية  إنه لا توجد علاقة تجارية مع بيل جيتس بشأن اليخت، وأضاف أن اليخت المسمى "أكوا" ليس مرتبطًا ببيل جيتس أو بأى من ممثليه.

 ويتمتع  سوبر يخت أكوا سوبر يخت أكوا بخمسة أسطح تكفي 14 ضيف مع 31 فرد خدمة، كما   يضم عدد من المرافق فائقة الفخامة التي تشمل حمام سباحة على حافة اليخت، ومنطقة استرخاء يمكن تحويلها إلى سينما منزلية، وسبا، وصالة رياضية، وصالون تجميل.

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وبجانب مهبط طائرات هليوكبتر ومرصد خاص على أحد الأسطح لرؤية غير محدودة للمحيط، بالإضافة إلى أن اليخت يضم محركين متصلين بخزاني هيدروجين، ليقدم سرعة قصوى قدرها 31.5 كم/س أو 17 عقدة، ومدى 6000 كم.

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