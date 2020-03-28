AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فقوسة: الحمدلله خروج محمد مجدي من الحجر الصحي

السبت 28/مارس/2020 - 01:03 ص
محمد مجدي
محمد مجدي
Advertisements
حبيبة معتز
أكد اللاعب مدحت فقوسة نجم النادي الإسماعيلي علي خروج محمد مجدي رسميا من الحجر الصحي، وذلك بعد ظهور نتيجة التحاليل التي أجراها اليوم في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية.

ونقل المدافع محمد مجدي نجم الدراويش إلي مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية مساء اليوم، بعد ارتفاع درجة حرارته وتعرضه لنزلة برد مما أدى إلى إشتباه في إصابته بالكورونا وخصوعه للتحاليل.

وحسب ما كتبه مدحت فقوسة علي صفحته الرسمية، فإن نتيجة التحاليل جاءت سلبية للاعب مما يعني عدم تعرضه لفيروس كورونا.

وكتب مدحت فقوسة علي صفحته الشخصية :" محمد مجدي الحمدلله خرج بالسلامة والنتيجة سلبية اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاملا كأس السوبر.. شاهد احتفال أوباما بالفوز على الأهلي

أحدث تطورات حالة كورونا في مطروح.. تفاصيل

مى حلمى تستعرض سيارتها الفارهة في دبى.. شاهد

رحت برجلي للحجر.. طبيب كورونا بدمياط يحكي تجربته مع الفيروس اللعين

تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في بورسعيد.. تفاصيل

سلبية عينات عدد من أطباء وممرضات مستشفى جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

دلال عبد العزيز تكشف رد فعل سمير غانم بعد خبر وفاة جورج سيدهم

بسبب كورونا.. تشيبع جثمان جورج سيدهم بدون عزاء

بشرى سارة.. هاني الناظر يعلن مفاجأة عن علاج كورونا

نجم الزمالك يكشف عن صفقة القرن الحقيقية للنادي

زوجة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي تؤكد تحسن حالته الصحية

رسالة عاجلة من وزير التربية والتعليم لطلاب الإعدادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرمان هؤلاء الأشخاص من تلقي علاج كورونا في ولايات أمريكية.. قرارات صادمة

صيني يصاب بعدوى كورونا عبر "سلم" استخدمه جاره المريض.. تفاصيل

بفستان فضى.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة