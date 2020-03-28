فقوسة: الحمدلله خروج محمد مجدي من الحجر الصحي

أكد اللاعب مدحت فقوسة نجم النادي الإسماعيلي علي خروج محمد مجدي رسميا من الحجر الصحي، وذلك بعد ظهور نتيجة التحاليل التي أجراها اليوم في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية.





ونقل المدافع محمد مجدي نجم الدراويش إلي مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية مساء اليوم، بعد ارتفاع درجة حرارته وتعرضه لنزلة برد مما أدى إلى إشتباه في إصابته بالكورونا وخصوعه للتحاليل.





وحسب ما كتبه مدحت فقوسة علي صفحته الرسمية، فإن نتيجة التحاليل جاءت سلبية للاعب مما يعني عدم تعرضه لفيروس كورونا.





وكتب مدحت فقوسة علي صفحته الشخصية : " محمد مجدي الحمدلله خرج بالسلامة والنتيجة سلبية اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ".







