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فن

أروى تبكي على الهواء من دبي.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 01:42 ص
أروى
أروى
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نبيل العدوى
أجرت شاشة mbc مقابلة خاصة مع الفنانة أروى عبر سكايب، بعد أن تعذر سفرها إلى عائلتها، وظلت عالقة فى الإمارات العربية المتحدة منذ فترة.

وتحدثت أروى عن تواجدها في مكان بعيد عن ابنتها، حيث تتواجد هي في دبي بينما زوجها وابنتها في بيروت.

كما حرصت أروى على توجيه رسالة لابنتها وزوجها اختلطت بالدموع، أوصتهما أن يهتما بأنفسهما، أما زوجها فقالت له إنها تحبه كثيرا ومطمئنة لأن ابنتها معه لأنه يحميها، ثم بدأت البكاء.
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