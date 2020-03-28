توتنهام يتخلى عن نجم الفريق.. وبرشلونة الأقرب لخطفه

يستعد نادي توتنهام هوتسبير للتخلص من متوسط ميدانه، خلال الصيف المقبل، بناء على طلب من المدير الفني جوزيه مورينيو.





المدرب البرتغالي سبق له أن انتقد الفرنسي تانجي ندومبيلي في تصريحات صحفية، حين أوضح أن السبيرز عانى بسببه خلال مباراة بيرنلي، في الدوري الإنجليزي.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، أن برشلونة يرغب بشدة في ضم اللاعب الفرنسي، خلال الصيف القادم.





الصحيفة أوضحت أن مورينيو لم يعد يرغب في استمرار اللاعب، رغم انضمامه حديثًا للسبيرز، فقط خلال الصيف الماضي.





وانتقل ندومبيلي من أولمبيك ليون الفرنسي إلى توتنهام هوتسبير، صيف 2019، في صفقة كلفت خزينة النادي 63 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ السبيرز.

ويبحث النادي الكاتالوني ضم اللاعب، من أجل إضافة مزيد من القوة والحيوية على قائمة الفريق، خاصة مع تقدم إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، وسيرجيو بوسكيتس، في العمر.



