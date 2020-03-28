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فن

ميرهان حسين تغازل جمهورها بفيديو من هوس السوشيال ميديا

السبت 28/مارس/2020 - 03:17 ص
ميرهان حسين
ميرهان حسين
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سيد احمد
نشرت الفنانة ميرهان حسين فيديو طريف لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت ميرهان على الفيديو قائلة " #هوس_السوشيال_ميديا ".

و ظهرت ميرهان حسين فى الفيديو تناشد متابعيها أثناء تواجدهم فى منزلهم بارتداء الملابس الخاصة بالخروج والاهتمام بأنفسهم ، والغريب ظهور الفنانة ميرهان حسن متابعيها فى نهاية الفيديو بملابس المنزل.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : 

هموت من الضحك 😂 - قمر - صدمتينى 😂😂


و تشارك النجمة ميرهان حسين فى مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، وميرهان حسين.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول عدد من الخطوط الدرامية أكشن ورومانسي واجتماعي حول العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع، وهو عمل موجه في الأساس للأسرة العربية والمصرية.


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#هوس_السوشيال_ميديا

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