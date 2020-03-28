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فن

أيام ما كنت بخدود.. صورة رامى جمال تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

السبت 28/مارس/2020 - 04:26 ص
رامى جمال
رامى جمال
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سيد احمد
نشر الفنان رامى جمال صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يسخر فيها من جلوسه فى المنزل .


وعلق رامى جمال قائلا "  أيام ما كنت بخدود ربنا يستر شكلي راجع تاني ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 


كلنا هنبقى كده 😂 - منور يافنان - 😂😂😂


ومن ناحية أخرى حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لـ 18 مليونا و209 آلاف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري. 


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر  توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.


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