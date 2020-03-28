لن أصاب به إطلاقا.. شابة تسخر من فيروس كورونا فكانت نهايتها مأساوية

لم تهمل التعليمات والإرشادات العامة بشأن فيروس كورونا في الحفاظ على المسافات الشخصية والحرص على التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل فحسب، بل سخرت من الأمر برمته وأنكرت وجود فيروس كورونا حتى أصيبت بالفيروس التاجي "كوفيد - 19".





وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أنه تم تشخيص إصابة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا بالفيروس، بعد أن كانت تمزح دائمًا بشأن اتباع التعليمات بالبقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي بالفيروس التاجي، وسجلت تلك السخرية في مقطع فيديو.





ونشرت الشابة "أيرلندا تيت" من مدينة تينيسي، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة من مرضها، قالت خلاله: "أدرك أنه من المفترض أن نكون معزولين عن النفس وأن نبتعد اجتماعيًا للحفاظ على سلامة الجميع، ولكني لست قلقة من هذا الفيروس التافه".





وأضافت: "لا أعتقد أنني سأصاب بالفيروس"، بعد أيام قليلة فقط، بدأت "تيت" تعاني من أعراض مرتبطة بالفيروس، ثم أثبتت التحاليل أنها إيجابية لـ فيروس كورونا.





وخرجت "تيت" في مقطع فيديو آخر تعترف بحقيقة وجود الفيروس القاتل بين البشر، قائلة: "أشعر أن هناك من يجلس على صدري طوال الوقت، من الصعب التنفس بشكل طبيعي وسعلت حتى نزف حلقي".





وقالت إنها من المحتمل أنها حصلت على الفيروس من صديق، وهي الآن تحذر الشباب الآخرين وترجوهم بالبقاء في منازلهم.