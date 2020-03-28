بسبب كورونا.. تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس ألمانيا

أعلن اتحاد كرة القدم الألماني، تأجيل مباراتي نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا؛ بسبب الحالة الصحية السيئة التى تمر بها البلاد على أثر تفشي فيروس كورونا.





وكان من المقرر أن يستضيف فريق بايرن ميونخ منافسه اينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي البطولة ويلعب فريق زاربروكن امام منافسه، باير ليفركوزن يوم 21 ،22 أبريل المقبل ، ولم يتم تحديد موعد جديد .





ومن المقرر إقامة مباراة نهائي البطولة يوم 23 مايو المقبل في العاصمة الألمانية برلين .





جدير بالذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم قرر إيقاف النشاط الرياضي في البلاد حتي يوم 30 أبريل المقبل.