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أخبار العالم

المغرب يعلن تسجيل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:21 ص
المغرب
المغرب
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الصحية في المغرب، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 358 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة وتعافي 11 شخصا.

وكانت وزارة المالية المغربية قد أعلنت أمس، الجمعة، أن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333

وأضافت الوزارة أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية المركزة، و550 جهازا للتنفس الصناعي، و100 ألف أداة للفحص، فضلا عن أدوية ومعدات أخرى.
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