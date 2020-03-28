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جمال شعبان: التطعيم ضد الدرن قد يقي من الإصابة بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:34 ص
لتطعيم ضد الدرن قد
لتطعيم ضد الدرن قد يقي من الإصابة بفيروس كورونا
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هاجر هانئ
كتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقال "شعبان"، فى منشوره، "التطعيم ضد الدرن قد يكون وقاية من فيروس كورونا".


وأضاف "فاكرين وإحنا أطفال الحقنة اللي في الكتف الشمال والعياط ساعتها من وجعها وكنا متضايقين من شكلها دي التطعيم ضد الدرن تخيلوا العلماء بيقولوا إن هذه الحقنة من الممكن أن تكون السبب في مناعة المصريين والأفارقة ضد كورونا".


وتابع "البلاد التي توقفت عن حقن أطفالها على أساس إن الدرن انقرض عندهم هم من أصحاب المعدلات الكبرى فى الإصابة بفيروس كورونا، وأستراليا تقوم حاليا بدراسة على ٤٠٠٠ شخص من الكبار لكي تتأكد".

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