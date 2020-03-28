بسبب كورونا.. رونالدو يوافق على تخفيض راتبه مع يوفنتوس

وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على تخفيض راتبه مع البيانكونيري هذا الموسم، في محاولة لتقليل الخسائر الناتجة بسبب تفشي فيروس كورونا.









وكانت تقارير إيطالية، أشارت في الساعات الماضية، أن إدارة يوفنتوس كلفت جورجيو كيليني، قائد الفريق، بالتواصل مع زملائه، من أجل إقناعهم بتخفيض رواتبهم هذا الموسم، لتخفيض الخسائر المادية.









وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم، السبت، أن "كيليني" تحدث إلى كريستيانو رونالدو، وبوفون، وبونوتشي لتخفيض رواتبهم، وأبدى الجميع موافقته على هذا الأمر.









وأضافت الصحيفة، أن كيليني لا يزال يتحدث إلى باقي اللاعبين لتخفيض رواتبهم، لكن هناك موافقة مبدئية من الجميع.









ويتقاضى كريستيانو أعلى أجر في الدوري الإيطالي، حيث يحصل على 31 مليون يورو سنويا.









يذكر أن الحكومة الإيطالية، أعلنت مؤخرا، تجميد جميع الأنشطة الرياضية، بسبب تفشي فيروس كورونا.









وتعد إيطاليا أكثر دولة في العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث تخطت الصين مؤخرا.



