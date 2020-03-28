AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. رونالدو يوافق على تخفيض راتبه مع يوفنتوس

السبت 28/مارس/2020 - 12:03 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
Advertisements
محمد السعيد
وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على تخفيض راتبه مع البيانكونيري هذا الموسم، في محاولة لتقليل الخسائر الناتجة بسبب تفشي فيروس كورونا.


وكانت تقارير إيطالية، أشارت في الساعات الماضية، أن إدارة يوفنتوس كلفت جورجيو كيليني، قائد الفريق، بالتواصل مع زملائه، من أجل إقناعهم بتخفيض رواتبهم هذا الموسم، لتخفيض الخسائر المادية.


وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم، السبت، أن "كيليني" تحدث إلى كريستيانو رونالدو، وبوفون، وبونوتشي لتخفيض رواتبهم، وأبدى الجميع موافقته على هذا الأمر.


وأضافت الصحيفة، أن كيليني لا يزال يتحدث إلى باقي اللاعبين لتخفيض رواتبهم، لكن هناك موافقة مبدئية من الجميع.


ويتقاضى كريستيانو أعلى أجر في الدوري الإيطالي، حيث يحصل على 31 مليون يورو سنويا.


يذكر أن الحكومة الإيطالية، أعلنت مؤخرا، تجميد جميع الأنشطة الرياضية، بسبب تفشي فيروس كورونا.


وتعد إيطاليا أكثر دولة في العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث تخطت الصين مؤخرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب الصدارة.. يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان بـ الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

بعد إصابة زميله.. كريستيانو رونالدو يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

بسبب كورونا.. رونالدو يوجه صدمة قوية لـ يوفنتوس

كريستيانو رونالدو يتلقى خبر سعيدا من الحجر الصحي

كورونا يكبد رونالدو خسارة فادحة

ترشيحاتنا

قصة مأساوية.. كورونا يخطف أبا وابنته في 24 ساعة فقط

3 سيناريوهات للقضاء على وباء كورونا.. منهم حل طبيعي

البرلمان يكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

في ذكرى ميلاد سعاد أحمد.. عاشت حياة مأساوية وكانت سببا في اكتئاب زوجها

فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر

10 رمضان.. ملخص قرارات التعليم السعودية بشأن الامتحانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور