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أخبار البلد

القوى العاملة: مصري يحصل على 156 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

السبت 28/مارس/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "محمد .أ.ف"، بلغت إجمالها 37 ألفا و472  ريالا سعوديا، أى ما يوازى  156 ألفا و632 جنيها مصريا .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "محمد .أ.ف"، الذي يعمل بإحدي الشركات بمنطقة جازان بجدة ، ويتظلم من عدم استلام مستحقاته، ووجود بلاغ هروب كيدي يمنعه من السفر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أوضح أنه تم حصول الشاكي علي حكم بالمستحقات بإجمالي 37 ألفا و472  ريالا سعوديا، بواقع 22 ألفا و815 ريالا مكافأة نهاية الخدمة ، و14 ألفا و657 ريالا تعويض عن الفصل التعسفي، أى ما يوازى  156 ألفا و632 جنيها مصريا ، وذلك مقابل التصالح وإنهاء النزاع والتنازل عن الاستئناف بمحكمه أبها، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لرفع بلاغ الهروب وعمل خروج نهائى للعامل.
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