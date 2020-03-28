إسبانيا تسجل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل، بأن إسبانيا سجلت 832 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أكبر زيادة يومية تشهدها أعداد الوفيات حتى الآن، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 64 ألف حالة.









وبحسب أحدث إحصائيات الوزارة والتي نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في إسبانيا حتى أمس الجمعة 4 آلاف و858 بزيادة بلغت نسبتها 19% عن اليوم السابق، في حين بلغت حصيلة الإصابات 64 ألفا و59 حالة، بزيادة نسبتها 14%.