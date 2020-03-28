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أخبار البلد

غدًا.. عرض عظة الأحد لـ البابا تواضروس على أربع قنوات فضائية

السبت 28/مارس/2020 - 04:39 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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حمادة خطاب
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، بمناسبة حلول أحد المخلع. 

ومن المقرر أن تذيع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) كلمة البابا تواضروس غد، كما تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.

كانت الشركة المتحده أعلنت فى بيان رسمى أنها ستقدم لقاء الجمعة مع الدكتور علي جمعة وعظة البابا تواضروس اسبوعيا.

وأضاف البيان أنه في إطار دورها الوطني قررت الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية عرض لقاء الجمعة مع فضيلة  الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في توقيت صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على ارواح المصريين من انتشار فيروس كورونا و يتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات 

كما قررت أيضا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك  الكرازة المرقسية  عبر قنواتها إلى المصريين.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة بأن هذا يأتي في إطار مجموعة الاجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها.
 
واضاف ان رئيس المجموعة تامر مرسي اتخذ العديد من القرارات في هذا الاطار لدعم توازن المحتوي الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل دينيا وتعليميا وتنمويا وترفيهيا واخباريا وفقا لاحتياجات المشاهدين.
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