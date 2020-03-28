أحب ألم الزبالة.. أحمد الفيشاوي يشعل انستجرام في الحجر المنزلي..شاهد





تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.



