رئيس الاتحاد الأوروبي يصدم عشاق كرة القدم





وقال شيفيرين في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة أس الإسبانية: "لا يوجد أحد بإمكانه التوقع بوقت انتهاء جائحة فيروس كورونا، لذا فأننا لدينا 3 خطط لاستكمال الموسم، وهي أن نبدأ الدوريات في شهر مايو، أو في شهر يونيو، أو في نهاية يونيو، إذا لم تنجح تلك الخطط ويتم استكمال المسابقات في هذه المواعيد، فمن المحتمل ألا يتم استكمالها نهائيًا".





وأضاف شيفيرين:"قد ننهي الدوريات في موعد بدء الموسم الجديد، لذا ففي تلك الحالة سنؤجل انطلاق الموسم الجديد، وسنضع في الاعتبار بكل تأكيد سوق الانتقالات الصيفي للأندية، أما عن دوري أبطال أوروبا، فلا يمكنني أن أتخيل مباراة النهائي بدون جمهور".





ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويحتاج لانتصارين فقط لحسم لقب الدوري.





يذكر أن الدوريات الأوروبية لكرة القدم متوقفة في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكد السلوفيني ألكسندر شيفيرين، رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، اليوم السبت، أنه من الممكن إلغاء الموسم الأوروبي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.