حكم التسبيح والأكل باليد اليسرى.. علي جمعة يجيب

حقيقة «كثرة الأكل باليد اليسرى يصيب الإنسان بالشلل»

قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأكل باليد اليمنى من الآداب وسنة عن الرسول -صلى الله عليه سلم- ومن أكل بشماله لتعوده على ذلك فلا إثم عليه ولا يصاب بالشلل.



وأضاف «وسام» في تصريح له، أن الفقهاء نصوا على أن الأكل باليمين من الآداب وليس من الواجبات، وبهذا قال كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.





وأشار إلى أن بعض من أباحوا الأكل باليد اليسرى بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأكل نوعين من الفاكهة نوع باليد اليمني والآخر باليسري، وروي عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيَمِينِهِ وَالْبِطِّيخَ بِيَسَارِهِ، فَيَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِّيخِ وَكَانَ أَحَبّ الْفَاكِهَةِ إِلَيْهِ» رواه البيهقي في شعب الإيمان (5593) وضعفه البعض.



ولفت إلى أن من يحرمون الأكل باليد اليسرى وهما -ابن حزم وابن عبد البر- واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أَكَلَ رجل عنده بِشِمَالِهِ فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيه». رواه مسلم 3776 وفي رواية الدارمي: "فما وصلت يمينه إلى فيه" فحصل الشلل لذلك الرجل بدعاء النبي عليه.



وأوضح أن العلماء ردوا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعا على هذا الرجل الذي أكل باليد اليسرى لأنه كان من المنافقين وكان كاذبًا مُتكبرًا لا يسمع أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعصاه، فدعا عليه -صلى الله عليه وسلم- فشلت يده فلم تصل إلى فمه .



