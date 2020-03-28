أبطال.. راغب علامة يشكر الأطقم الطبية اللبنانية المواجهة لـ كورونا





علق راغب علامة علي الفيديو قائلا:«في ظل الظروف الصعبة و العدو الذي هجم علينا وهو كرونا في عندنا ابطال وقفوا بالصف الاول وهم الكادر الطبي لهم مني انا و عائلتي كل التحية و التقدير فهم مثلهم مثل الجيوش التي تدافع عن البلاد».





يذكر ان طرح الفنان راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية، نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

نشر الفنان راغب علامة فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".