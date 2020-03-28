ما حدث في الإسكندرية جريمة.. أحمد موسى: الأسبوع ده الأصعب ولازم نتحمل المسؤولية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأسبوع الحالي هو الاسبوع الأصعب في مواجهة فيروس كورونا، ويجب ان يلتزم الجميع بتعليمات وإجراءات الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما حدث من تجمعات في الإسكندرية والعين السخنة جريمة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة تشن حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".





وتابع :" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".



