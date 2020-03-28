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ما حدث في الإسكندرية جريمة.. أحمد موسى: الأسبوع ده الأصعب ولازم نتحمل المسؤولية

السبت 28/مارس/2020 - 07:37 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأسبوع الحالي هو الاسبوع الأصعب في مواجهة فيروس كورونا، ويجب ان يلتزم الجميع بتعليمات وإجراءات الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ما حدث من تجمعات في الإسكندرية والعين السخنة جريمة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة تشن حربا ضد فيروس كورونا  مثل العالم كله".

وتابع :" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

وقال:"  اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض المواجه فيروس كورونا فالأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت وهم خط المواجهة الاول".
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