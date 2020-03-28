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فن

بسبب فيروس كورونا .. آمال ماهر تقدم أول حفل لايف

السبت 28/مارس/2020 - 10:35 م
آمال ماهر
آمال ماهر
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سعيد فراج
قدمت الفنانة آمال ماهر، أول حفل لايف لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، مساء اليوم السبت، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

في بداية الحفل، وجهت آمال ماهر التحية لجمهورها قائلة: "وحشتوني أوي" بعد فترة من الغياب عن الحفلات، ثم شكرت صناع ألبومها الأخير "أصل الاحساس" الذي افتتحت به فقرات حفلها الغنائي اللايف. 

من جهة أخرى، حقق كليب أغنية ماتسبنيش للفنانة امال ماهر 6 ملايين و313 ألف مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. 

الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.
 
وتقول كلمات الأغنية:  ماتسبنيش.. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش خليني أعيش .. في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".

قدمت آمال ماهر أغنية جديدة تحمل اسم " انت وحدك" خلال إحيائها حفل عيد الحب في احد المسارح بالتجمع الخامس، من كلمات تركي ال شيخ، وطلبت أمال من الجمهور الدعاء له بالشفاء.
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