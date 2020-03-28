أحمد موسى يطالب بتحريك دعوى جنائية ضد عصام حجي لترويج شائعات.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، تحريك دعوى جنائية ضد عصام حجي، عالم فضاء مصري أمريكي، ملقب بـ أحد الدجالين بوكالة ناسا"، لأنه يقوم بترويج شائعات على السوشيال ميديا قائلا:" الواد ده لازم يتحاسب على نشر الشائعات".
وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ترويج الشائعات عقوبتها تصل للسجن المؤبد وغرامات تصل لـ 300 الف جنيه ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كفاية نشر شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، وكفاية تسبب على مواقع التواصل".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض المواجه لفيروس كورونا فالأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا وهم خط المواجهة الاول".