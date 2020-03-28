AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يطالب بتحريك دعوى جنائية ضد عصام حجي لترويج شائعات.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 10:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى،  تحريك دعوى جنائية ضد عصام حجي، عالم فضاء مصري أمريكي، ملقب بـ أحد الدجالين بوكالة ناسا"، لأنه يقوم بترويج شائعات على السوشيال ميديا قائلا:" الواد ده لازم يتحاسب على نشر الشائعات".

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ترويج الشائعات عقوبتها تصل للسجن المؤبد وغرامات تصل لـ 300 الف جنيه ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  كفاية نشر شائعات على مواقع  التواصل الإجتماعي، وكفاية تسبب على مواقع التواصل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة  المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا  مثل العالم كله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض المواجه لفيروس كورونا فالأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا  وهم خط المواجهة الاول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم واقفا لـ تحية جيش مصر الأبيض.. فيديو

يحتاج إلى نظرة.. أحمد موسى يعترف: ظلمنا القطاع الصحي كتير.. فيديو

أحمد موسى عن تجمعات المواطنين بالإسكندرية: ناس مستهترة وناقص يجيبوا محشي

ما حدث في الإسكندرية جريمة.. أحمد موسى: الأسبوع ده الأصعب ولازم نتحمل المسؤولية

أحمد موسى: إجراءات الداخلية لتنفيذ حظر التجول على أعلى مستوى.. فيديو

أحمد موسى: اقفلوا الحدائق منعًا لتجمع المواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

حجر صحي في البحر .. الراقصة صوفينار تثير الجدل مجددا

542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الايطالية

إصابة قارئ قرآن سعودي شهير بفيروس كورونا.. تفاصيل

رغم وعد مرتضى منصور.. مصطفى يونس يوضح سر فشله في العمل بقناة الزمالك

وفاة أول إعلامية عربية بفيروس كورونا

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها