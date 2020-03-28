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رياضة

الإسماعيلي يعلن موقفه من رحيل باهر المحمدي للأهلي وفخر الدين بن يوسف للزمالك

السبت 28/مارس/2020 - 11:31 م
فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
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حسن العمدة
كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، على الترتيب. 

وأكد صبري المنياوي في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مجلس الإسماعيلي قبل بداية الموسم اجتمع بجميع اللاعبين وقال لهم نصا مش عاوزين حد يفكر في حاجة وأنه يمشي ولكن يجب أن يكون التفكير في الفوز فقط وإسعاد الجماهير".


وتابع: باهر المحدي  كابتن الإسماعيلي وأعتقد أنه لن يرحل قبل أن يقدم للاسماعيلي نتائج جيدة ويصبح مستقرا. 

وعن مفاوضات الزمالك مع فخر الدين بن يوسف: "اللاعب مرتبط بعقد مع الإسماعيلي ينتهي بنهاية الموسم فعقده 6 شهور، والاولوية للتجديد مع الدراويش"
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