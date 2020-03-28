الإسماعيلي يعلن موقفه من رحيل باهر المحمدي للأهلي وفخر الدين بن يوسف للزمالك

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، على الترتيب.





وأكد صبري المنياوي في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مجلس الإسماعيلي قبل بداية الموسم اجتمع بجميع اللاعبين وقال لهم نصا مش عاوزين حد يفكر في حاجة وأنه يمشي ولكن يجب أن يكون التفكير في الفوز فقط وإسعاد الجماهير".









وتابع: باهر المحدي كابتن الإسماعيلي وأعتقد أنه لن يرحل قبل أن يقدم للاسماعيلي نتائج جيدة ويصبح مستقرا.



