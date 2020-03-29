نجاح تجربة زراعة البصل بنظام الأورجانيك.. فيديو

نجحت لأول مرة زراعة البصل المصرى بنظام الأورجانيك الذى يعتمد على التسميد والمبيدات الحيوية وباستخدام أسلوب الرى بالأمطار الصناعية، بأراضي الصالحية بإنتاجية مذهلة بلغت 34 طنا فى الفدان .









قال الدكتور محمد فتحى سالم ، رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن صدور قانون الزراعات الحيوية ، ساهم بشكل كبير فى نشر أهمية زراعات الأورجانيك، وان البصل هو المحصول السادس الذى نجحت زراعته باستخدام نظام الرى المطرى " فلوبى سبرينكلر" الذى يعتمد على الطاقة الشمسية ، الى جانب الزراعة بنظام الأورجانيك بالتسميد والمكافحة الحيوية للآفات والحشرات والفطريات.





ولفت إلى أن إنتاجية فدان البصل بلغت 34 طنا باستخدام نظام الأورجانيك والرى بالأمطار الصناعية وهى اعلى إنتاجية للفدان فى العالم .





وأوضح سالم أن الدولة تحتاج لخطة خمسية لنشر زراعات الأورجانيك فى جميع المحافظات وتعريف المزارعين بأفضل طرق ومعاملات الزراعة بالتسميد والمكافحة الحيوية والرى بنظام الأمطار الصناعية التى توفر 40% من المياه باستخدام الطاقة الشمسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل الهامة مثل القمح والذرة والبصل والذرة .





وأضاف محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لشركة الصالحية للتنمية الزراعية، أن الشركة اهتمت بزراعة المحاصيل على نظام الأورجانيك وباستخدام نظام الرى بالأمطار الصناعية على مساحة 7 أفدنة كاملة، لنحقق أعلى إنتاجية للمحاصيل وخاصة البصل الذى بلغت إنتاجيته 34% طن فى الفدان بزيادة 16 طن عن إنتاجية القصب المنزرع بالتسميد الكيماوي، لافتا إلى أن شركة الصالحية هى اول شركة تستخدم نظام الرى بالأمطار الصناعية فى الشرق الأوسط، وجعلت اكبر شركة إنجليزية تتعاقد على المحصول بالكامل .











