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سيارات

فيات كرايسلر تخسر 2 من موظفيها بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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أماني نوار

 تسبب فيروس كورونا القاتل المعروف باسم كوفيد 19 في وفاة اثنين من موظفي شركة فيات كرايسلر، وتعتبر شركة فيات كرايسلر أولى شركة سيارات تخسر ضحايا جراء الإصابة بكورونا.


وأعلنت الشركة أن العامل الأول توفى في المصنع في ولاية ميتشجان الأمريكية بينما توفي الثاني  في ولاية إنديانا، وحتى الان لم تصدر أي معلومات عن العاملين بينما تشير النتائج إلى وفائهما بعدما ظهرت نتائج الإختبارات الإيجابية لهم.


وحاولت شركة فيات كرايسلر تفادى هذه الكارثة عندما أغلقت جميع مصانعها في الولايات المتحدة حتى نهاية الشهر الجاري.


ومن المعروف أن فيروس كورونا قتل ما يقرب من  15 ألف شخص وإصابة ما يقرب من نص مليون شخص حول العالم.


كما تعد الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم التي تعاني من مصابين كورونا وتوفقت على الصين ايطاليا وايران واسبانيا، فيما تتصدر إيطاليا قائمة الوفيات بسبب كورونا بعدما تجاوز عدد الضحايا 10 آلاف شخص.

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