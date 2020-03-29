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مرأة

يعالج تصلب الشرايين ومضاد حيوي.. 20 فائدة يحصل عليها الجسم عند تناول البصل

الأحد 29/مارس/2020 - 09:01 ص
فوائد البصل
فوائد البصل
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نهى هجرس
لا يفضل العديد من الأشخاص تناول البصل على الرغم من احتوائه على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى تفيد الجسم بشكل كبير، وخاصة عند تناوله مشويا، وطبقا للدراسات الحديثة تعرف على  اسرار وفوائد البصل، وذلك وفقًا لما قدمه الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي العلاج بالأعشاب.


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١- حبوب الشباب .
٢- الحساسية .
٣- تصلب الشرايين .
٤- حساسية الصدر .
٥- تسوس الاسنان .
٦- الصرع .
٧- الكحة الناشفة وام بلغم .
٨- احتباس الطمث .
٩- صديد البول .
١٠- الحمى .
١١- رمل وأملاح الكلى .
١٢- ارتفاع ضغط الدم .
١٣- ارتفاع دهون الدم الثلاثية .
١٤- ارتفاع سكر الدم .
١٥- التهاب الأعصاب والتنميل والحرقان .
١٦- هشاشة العظام .
١٧- العدوى بالأميبا والجيارديا .
١٨- طنين الأذن .
١٩- ديدان البطن .
٢٠- مضاد حيوى طبيعى قوى جدا فى حالة الجروح والقرح مثل القدم السكرى 

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