صباح البلد يستعرض آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا

تابع برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد اليوم الأحد اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد ، والجهود التي تبذلها الدولة علي مختلف المستويات لمكافحة انتشار الفيروس.





كما يستعرض البرنامج اخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا وتناول احصائيات وارقام انتشار الفيروس، واجري عددا من المداخلات الهاتفية من خلال شبكة مراسلين القناة المنتشرة في أوروبا ، للوقوف على حقيقة الاوضاع اولا بأول.





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.