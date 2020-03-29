AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تعرفها.. أبرز الحقائق عن تطعيم الدرن وحقيقة علاجه لفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:02 ص
تطعيم الدرن
تطعيم الدرن
Advertisements
نهى هجرس
تداول وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار حول إمكانية استخدام لقاح الدرن كعلاج ضد فيروس كورونا، ووفقًا لما نشره موقع "cdc" إليكم أهم فوائد لقاح الدرن على الصحة فى المدى البعيد.

كما يعمل تطعيم الدرن على تحفيز الخلايا الليمفاوية T وهي المسئولة عن مهاجمة أي عدوى أو فيروس يدخل جسم الإنسان وبالتالي يكون له تأثير كبير على مهاجمة فيروس كورونا.


اقرأ أيضًا

ومن أهم أعراض الدرن...

- سعال يستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر

- السُعال المصحوب بخروج الدم

- ألم في الصدر، أو ألم مصاحبًا للتنفس أو السعال

- الحُمّى

- فقدان الشهية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علامة واحدة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

بعد استخدام مصله في علاج كورونا .. 9 معلومات عن الدرن

صح أم خطأ.. حقيقة علاج لقاح الدرن لـ فيروس كورونا وأهم فوائده على الصحة

يعالج تصلب الشرايين ومضاد حيوي.. 20 فائدة يحصل عليها الجسم عند تناول البصل

ترشيحاتنا

إيطاليا بالمصري.. غناء وتصفيق من شرفات المنازل في مدينة نصر.. فيديو

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

هل ارتفعت صادرات مصر من القطن بعد أزمة كورونا؟.. الزراعة ترد

لربات المنازل.. إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بفيروس كورونا؟.. اعرفي التفاصيل

مات وترك طفلة رضيعة.. حكاية الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا في السعودية

بفستان مكشوف وشعر مبلل.. شاهد أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس