لا تعرفها.. أبرز الحقائق عن تطعيم الدرن وحقيقة علاجه لفيروس كورونا

تداول وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار حول إمكانية استخدام لقاح الدرن كعلاج ضد فيروس كورونا، ووفقًا لما نشره موقع "cdc" إليكم أهم فوائد لقاح الدرن على الصحة فى المدى البعيد.





كما يعمل تطعيم الدرن على تحفيز الخلايا الليمفاوية T وهي المسئولة عن مهاجمة أي عدوى أو فيروس يدخل جسم الإنسان وبالتالي يكون له تأثير كبير على مهاجمة فيروس كورونا.









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ومن أهم أعراض الدرن...





- سعال يستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر





- السُعال المصحوب بخروج الدم





- ألم في الصدر، أو ألم مصاحبًا للتنفس أو السعال





- الحُمّى



