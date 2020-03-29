رسميا .. أحمد شوبير يعلن وجهة شريف إكرامي المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

أعلن الإعلامى أحمد شوبير انتقال شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بيراميدز خلال الموسم الكروى المقبل بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر .





وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت": "إكرامي كان ينتظر عرضا من الدوري السعودي في الفترة الماضية، لكن بعد تأخر وصول العرض المناسب، قرر التوقيع والانتقال لصفوف بيراميدز".



