رسميا .. أحمد شوبير يعلن وجهة شريف إكرامي المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

أعلن الإعلامى أحمد شوبير انتقال شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بيراميدز خلال الموسم الكروى المقبل بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر .
وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت": "إكرامي كان ينتظر عرضا من الدوري السعودي في الفترة الماضية، لكن بعد تأخر وصول العرض المناسب، قرر التوقيع والانتقال لصفوف بيراميدز".
وتابع :"حارس الأهلي وقع لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات، سوف تنطلق بداية من الموسم المقبل".
وكان الأهلى وافق على رحيل شريف إكرامى وعدم تجديده تعاقده بناء على رغبة الحارس فى الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تواجده بشكل مستمر على مقاعد البدلاء فى ظل التألق الكبير للحارس محمد الشناوى.