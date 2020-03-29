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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 01:17 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، حديد عز، السويدى إليكتريك، الشرقية للدخان، أوراسكوم للاستثمار القابضة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 9766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1339 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 3643 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1037 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 645 نقطة.
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