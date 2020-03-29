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محافظات

لمواجهة كورونا.. فض أسواق «بهنباى - بردين - النخاس» الأسبوعية بالشرقية

الأحد 29/مارس/2020 - 02:02 م
فض الأسواق الإسبوعية
فض الأسواق الإسبوعية بالشرقية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل فى نطاقه بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن بفض اى اسواق اسبوعية او سويقات عشوائية لمنع تجمعات المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن  تكثف الحملات المكبرة بالمدن والمراكز، لمنع اقامة الاسواق الاسبوعية وفض السويقات العشوائية وإخلاءها من البائعين والمواطنين ، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على توعية التجار بخطورة الفيروس وضرورة التكاتف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمواجهته والحد من انتشاره.


وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية قام نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع قوات الامن بحملة ،اليوم، على الاسواق الاسبوعية المقامة بنطاق مركز الزقازيق فتم فض أسواق (بهنباى - بردين - النخاس) والتى تقام اسبوعيا لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.


وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحه -ا لزراعه - الطب البيطرى) ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف أعمال النظافة والتطهيروالتعقيم بالاسواق والسويقات العشوائية وذلك بالمواد المطهرة بالنسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.

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