صيادلة جنوب سيناء يوزعون كحولا طبيا ومطهرات مجانا على المصالح الحكومية

وزع

نقابة الصيادلة بجنوب سيناء كحولا طبيا ومطهرات علي المصالح الحكومية وذلك لاستخدامها للوقاية من فيروس كورونا، وقد قاما الدكتور رمضان دويدار والدكتور أحمد حامد بتوزيع ٢٨٠ زجاجة كحول طبي علي قسم شرطة طور سيناء وعدد من الكمائن

ونقاط التجمع.





وقال الدكتور رمضان دويدار عضو نقابة الصيادلة بجنوب سيناء إنه المبادرة من منطلق إيماننا بدور الصيدلي نحو مجتمعه ووطنه ومن أجل التوعية لطرق مكافحة العدوي بفيروس كورونا، مشيرا إلي أننا جميعا نتكاتف من أجل الوطن في تلك الأزمة .





يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية وحملات التوعية التي تقوم بها النقابات والجمعيات للوقاية من فيروس كورونا.





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