أمم أوروبا تجبر أريولا على مغادرة ريال مدريد





وكان أريولا انضم إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ضمن عملية إتمام بيع كليور نافاس من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أريولا يستهدف المشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة أمام أوروبا " يورو"، والتي تم تأجيلها إلى صيف العام المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن تمديد أريولا لعقده مع ريال مدريد لعام آخر، لن يكون الخيار الأفضل له، في ظل رغبته في المشاركة في منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا.





وابتعد أريولا مع التشكيلة الأساسية لريال مدريد، خلال الموسم الحالي، بسبب تألق البلجيكي تيبو كورتوا.

ينوي ألفونس أريولا حارس مرمى نادي ريال مدريد المعار من باريس سان جيرمان، عدم تجديد تمديد إعاردته مع الملكي إلى الموسم الحالي.