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اقتصاد

مياه الشرقية تكثف عمليات تعقيم الشوارع لليوم الثالث على التوالي

الأحد 29/مارس/2020 - 02:56 م
جانب من حملة شركة
جانب من حملة شركة مياه الشرقية لتعقيم الشوارع
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آمنة عبدالعظيم
أكد اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

والتى تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة للحفاظ علي المواطنين، مؤكدا على جميع العاملين بالشركة تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس.

وأشار فارس، إلى استمرار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالدفع بمعدات وسيارات الشركة لليوم الثالث علي التوالي وذلك ضمن حملة الشركة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بجميع انحاء المحافظه حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد " كوفيد ١٩".

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه أصدر تعليمات لقطاع المعامل والحملة الميكانيكية وغرفة العمليات بالشركة لرش وتعقيم ش حي ثان الزقازيق و ش مدير الأمن ومساكن بنك الإسكان (أرض المحلج) وشارع وادي النيل ومعظم الشوارع المتفرعه منه بمنطقة حسن صالح وجاري استكمال عملها في شوارع المدينة بهدف المساهمة في منع تفشي مرض الكورونا، وتوفير أكبر قدر من الحماية الصحية للمواطنين.

وأكد، على أن الشركة لن تتواني عن دورها الاجتماعي في مساعدة الأجهزة التنفيذية في أعمال تطهير وتعقيم شوارع المحافظة.
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