سجّلت إسبانيا، اليوم الأحد، أعلى عدد من الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في يوم واحد منذ بداية تفشي الوباء، والذي بلغ 838 حالة وفاة.





وأظهرت أرقام وزارة الصحة الإسبانية - وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "إلباييس" الإسبانية - ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 6528 حالة، وذلك بعد تسجيل 838 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل عدد المصابين إلى 78 ألفا و797 مصابا بالفيروس، بينهم 4 آلاف و907 حالات محجوزة بوحدات الرعاية المركزة في مختلف أنحاء البلاد، فيما وصل عدد المتعافين من إصابتهم حتى الآن 14 ألفا و709 أشخاص خرجوا من المشافي التي تلقوا فيها الرعاية الطبية.



وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات المسجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة هو الأعلى في يوم واحد في إسبانيا منذ بداية تفشي الوباء.



وأوضحت أن معدل الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا يقدَّر حاليا بـ3ر8%، مرجّحة أن الموقف يبدو في طريقه للاستقرار، لكن المشكلة الأساسية تكمن في إمكانية تجنب ازدحام وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات.





من جانبه، أشار فرناندو سيمون مدير مركز تنسيق وزارة الصحة المعني بالتحذيرات الصحية إلى انخفاض نسبة حالات الإصابة اليومية خلال الأيام الأخيرة، مشددا على ضرورة توخي الحذر بسبب إمكانية تأخّر الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة، لا سيما مع حلول عطلة نهاية الأسبوع.