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اقتصاد

ماذا يحدث إذا حولت مبالغ أكبر من الحدود القصوى للسحب والإيداع.. اعرف

الأحد 29/مارس/2020 - 04:22 م
تحويلات مالية
تحويلات مالية
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محمد يحيي
أكدت مصادر بالبنك المركزي المصري، ان الحد الأقصي لعمليات السحب والإيداع اليومي للأفراد 10آلاف جنيه من فروع البنوك و 5 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، و 50 ألف جنيه للشركات؛ موضحا انه ما يجاوز تلك المبالغ يتم ترحيله كعملية جديدة في اليوم التالي .

أوضحت المصادر في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه جار برمجة ماكينات الصراف الآلي ِATM علي مستوي فروع الـ37 بنكا بحيث يتم صرف أو ايداع ما يساوي 5 آلاف جنيه يوميا للأفراد و 50 ألف جنيه للشركات سواء كانت عملية سحب مرة واحدة أو علي أكثر من عملية؛ بحيث لا يتم تجاوز تلك المبالغ في اليوم الواحد.


أرجعت المصادر أن تلك الاجراءات المؤقتة تسعي لتقليل التعامل النقدي و من ثم حصر أي اصابة بفيروس كورونا المستجد بغرض القضاء عليها باعتبارها احد الاجراءات الوقائية التي يقوم بها الجهاز المصرفي لمحاصرة ذلك الوباء.


أشارت المصادر إلي أن عمليات الشراء الإلكتروني أو الخصم المباشر جراء عمليات الشراء والبيع الإلكتروني لا تخضع لتلك التعليمات.


وذكرت المصادر أنه في حال وجود شيكات أو حوالات بنكية فإنها تخضع للحدود القصوي للسحب والإيداع بحيث ما يجاوز تلك الحدود يتم وضعه في حساب العميل.

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