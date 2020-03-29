416 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم لومباردي الإيطالي

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مصادر قولها إن إقليم لومباردي الإيطالي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، سجل 416 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في الإقليمي إلى 6360 شخصًا.





وقالت المصادر إن الإقليم سجل 1592 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41 ألف و7 أشخاص.





ويوم الجمعة، سجلت إيطاليا 969 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم.





وتعد لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد، تليها إميليا-رومانيا.





ووصف مفوض الحكومة المكلف بملف أزمة كورونا المستجد دومينيكو اركوري، الفيروس بـ"الوباء غير المسبوق".





وفي وقت سابق، حذر مسؤول صحي في إيطاليا من أن البلاد لم تصل إلى ذروة الوباء بعد، في إشارة إلى أن الأسوأ لم يحدث حتى الآن.



