AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

416 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم لومباردي الإيطالي

الأحد 29/مارس/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مصادر قولها إن إقليم لومباردي الإيطالي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، سجل 416 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في الإقليمي إلى 6360 شخصًا.

وقالت المصادر إن الإقليم سجل 1592 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41 ألف و7 أشخاص. 

ويوم الجمعة، سجلت إيطاليا 969 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم.

وتعد لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد، تليها إميليا-رومانيا.

ووصف مفوض الحكومة المكلف بملف أزمة كورونا المستجد دومينيكو اركوري، الفيروس بـ"الوباء غير المسبوق".

وفي وقت سابق، حذر مسؤول صحي في إيطاليا من أن البلاد لم تصل إلى ذروة الوباء بعد، في إشارة إلى أن الأسوأ لم يحدث حتى الآن.

وهذا يعني أن العدوى ستظل تتصاعد حتى مع الأوامر التي صدرت للإيطاليين بالبقاء في المنزل وتوقف جميع الأنشطة، عدا الأساسيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق الجامعات وتأجيل مباريات.. كارثة في إيطاليا بسبب كورونا

إقليم الموت.. لومبارديا الإيطالي يسجل 319 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

رقم قياسي.. إيطاليا تسجل 475 حالة وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

إيطاليا تستعين بالجيش لتطبيق إجراءات العزل في لومبارديا

بشرى سارة.. تراجع حاد في وفيات كورونا بإقليم لومبارديا الإيطالي

فوق الـ385 حالة جديدة.. لومبارديا الإيطالي يعلن حصيلة وفيات كورونا

ترشيحاتنا

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

3 تكليفات هامة من رئيس البرلمان لرؤساء اللجان النوعية بشأن كورونا

كيف نصوم رمضان لو استمر فيروس كورونا؟.. الإفتاء ترد

وسط جائحة كورونا .. انتحار وزير المالية الالماني في ظروف غامضة

تقديم موعد منع حركة المواطنين في جدة ليكون من 3 مساء وتعليق الدخول والخروج منها

بدون كمامة.. إلهام شاهين تشارك في تشييع جنازة جورج سيدهم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

احذر منه .. القلق المفرط يعرضك للإصابة بفيروس كورونا