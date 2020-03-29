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أخبار العالم

ليبيا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. واشنطن تقدم 6 ملايين دولار لـ طرابلس

الأحد 29/مارس/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت حكومة الوفاق الليبية اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوفاق إنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في ليبيا إلى 8 أشخاص.

من ناحية أخرى، خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات إنسانية إلى ليبيا بقيمة 6 ملايين دولار كمساعدات إضافية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا أن هذه الأموال ستساعد مسئولي الصحة على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة.
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