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فن

فى حالة حرجة.. فنانة شهيرة لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 07:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
كشف موقع "Times of india" عن تطورات الحالة الصحية للمطربة الهندية كانيكا كابور والتى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا فى مارس الماضى. 

وأوضح الموقع : "كانيكا خضعت الى التحاليل والكشف 4 مرات ولكن فى كل مرة تسفر عن عدم شفائها من الفيروس. 

أشار الموقع إلى أن أسرة كانيكا تشعر بالقلق، خوفًا من أن يكون جسمها لا يستجيب للعلاج ضد الفيروس. 

وصرح أحد المقربين من الفنانة الهندية أن الأسرة كلها قلقة من حالة كانيكا حيث أنها لا تستجيب للعلاج فضلا عن أن ليس هناك أملا فى سفرها للخارج حتى يمكن أن تتلقى العلاج الحديث.

كانيكا دخلت المستشفى في 20 مارس بعدما ثبت إصابتها بالفيروس التاجي، بعد عودتها من لندن في 9 مارس، وظهرت الأعراض عليها متمثلة في السعال والحمى.
فى حالة حرجة.. فنانة شهيرة لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا.. تفاصيل
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