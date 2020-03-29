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ثقافة

البحرين على درب «الثقافة» المصرية.. إتاحة باقة فنية مجانا عبر الإنترنت لمواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:40 م
ئيسة هيئة البحرين
ئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار
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طارق موسى

على الدرب نفسه الذي سارت عليه وزارة الثقافة برئاسة الوزيرة إيناس عبد الدايم، وكان لها السبق فيه بإتاحة المنتج الثقافة مجانًا للجمهور عبر الوسائط الرقمية لمساعدته في الاستفادة من أوقاته التي يقضيها مضطرًا فى المنزل؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


بدأت هيئة البحرين للثقافة والآثار، فى توفير باقة فنيّة ثقافيّة تعليميّة على مختلف صفحاتها الإلكترونيّة بهدف تزويد متابعي الهيئة عبر الإنترنت بكل ما يُثري أوقاتهم، وتأتي هذه المبادرة في إطار تشجيع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على الالتزام بالبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها البحرين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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جاءت باكورة العروض الثقافية الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة مساء أول أمس الجمعة احتفاءً بيوم المسرح العالمي الموافق 27 مارس ويوم الموسيقى العربية الموافق 28 مارس، من خلال عرض الحفل الاستثنائي الذي قدّمته أوركسترا بلغاريا السيمفونية عام 2017م بعنوان «ألحان بحرينيّة أوركستراليّة» على خشبة مسرح البحرين الوطني بقيادة كل من المايسترو الدكتور مبارك نجم وقائد الأوركسترا المايسترو ديان بافلوف.

 

وتبدأ هيئة الثقافة اليوم السبت في عرض سلسلة «التاريخ الشفهي» التي أنتجتها الهيئة حفاظا منها على الإرث الثقافي غير المادي الذي تزخر به مملكة البحرين وذلك عبر تسجيل وتوثيق شهادات شخصيات بحرينية من مختلف المجالات الثقافية.


ويتضمن حفل «ألحان بحرينيّة أوركستراليّة»، الذي يمكن لمتابعي صفحة هيئة البحرين للثقافة والآثار على موقع يوتيوب مشاهدته، أجمل الأغنيات الوطنية بأسلوبٍ مختلف، منها: «تبين عيني»، «في العالي»، «كو كو»، «تو النهار»، «جروح قلبي وتر»، «كم سنة وشهور»، وغيرها من موسيقى الأغنيات البحرينية القريبة من وجدان الإنسان البحريني. كل ذلك في طابع أوركسترالي سيمفوني رائع، حيث قام بالمعالجة الأوركسترالية لها الفنان البحريني المايسترو الدكتور مبارك نجم.


أما الحلقة الأولى من سلسلة «التاريخ الشفهي» فتقدّمها الدكتورة دلال الشروقي في حديثها حول المطبخ البحريني وأطباقه ويمكن مشاهدتها على صفحة الهيئة على تطبيق انستغرام (@Culturebah) أو على الموقع الإلكتروني لهيئة الثقافة: www.culture.gov.bh.

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