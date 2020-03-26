الترفيه مجانا بين إيديك لمواجهة كورونا.. جدول مواعيد العروض المسرحية والموسيقية بعد مبادرة وزارة الثقافة

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، فى التاسعة من مساء الثلاثاء الماضى.





زقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب" وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأضافت أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.





وأوضحت أن البث يتواصل يوميا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضا مسرحية، وحفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، وعروض باليه، وأفلاما قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.





وكانت عروض البث قد بدأت بحفل هولوجرام لكوكب الشرق أم كلثوم مساء الثلاثاء 24 مارس، فيما شهد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس عرضا أول لمسرحية "قهوة سادة" من إخراج خالد جلال، وباليه "الليلة الكبيرة"، ومن المنتظر أن تقدم الوزارة على موقعها الرسمى اليوم عرضا أول للعرض المسرحي النادر "القاهرة فى ألف عام"، من بطولة سعيد صالح وصفاء أبو السعود ومحمد صبحى وأحمد زكى، وذلك يوم السبت الموافق 28 مارس.

وأضافت وزارة الثقافة على موقعها الرسمى، خدمة مجانية، تسمح بإجراء زيارة لعدد من المتاحف الوطنية، إلى جانب مجموعة ضخمة من أعمال أكثر من 50 فنانا تشكيليا، بالإضافة إلى مختارات من إصدارات المركز القومى للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية بصيغة pdf، فى إطار المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" التى أطلقتها الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، للمساهمة فى تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية.

وأكدت وزيرة الثقافة، استمرار جهود نشر الوعى بين أبناء الوطن، خاصة الشباب والأجيال الجديدة، وجذب محبى الإبداع بمختلف صوره، من خلال إثراء المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".

وأشارت إلى أن المبادرة تقدم هدية لمحبى الفنون الجميلة من خلال المحتوى الفني لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، تتمثل فى توفير زيارة افتراضية لعدد من المتاحف الوطنية التى تضم كنوز المقتنيات الثمينة والنادرة بشكل بانورامى.

وأوضحت أنه تم تحميل أعمال فنية متنوعة لأكثر من 50 فنانا تشكيليا، حيث يمكن لزوار الموقع الاطلاع على الكثير من المدارس والتوجهات فى هذا المجال.





يأتى ذلك بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء لحظر التجول خلال الفترة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا بدءًا من مساء أمس، الأربعاء 25 مارس الجارى، ولمدة أسبوعين، يسبقها فى تمام الساعة الخامسة مساءً غلق المحال والمولات التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر أن المواد متاحة على موقع وزارة الثقافة

‏ http://www.moc.gov.eg/ar/home/

وقناة يوتيوب

‏ https://www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw

وحساب موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك

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