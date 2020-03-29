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توك شو

جهود وزيرة الهجرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:07 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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إبراهيم القادري
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، إن جميع الوزارات والأجهزة تعمل من أجل حل مشكلة المصريين العالقين في الدول الأخرى .

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سى ، أن الدولة نجحت في إعادة 37 مصريا كانوا عالقين في مطار تونس بعدما تلقت العديد من الشكاوى حول هذا الشأن .

وأوضحت وزيرة الهجرة ،: أنه بعد معرفتها بسبب عدم عودتهم تم التنسيق مع وزير الطيران وتمت إعادتهم على طائرة كانت قادمة لإعادة التونسيين هنا في مصر فقمنا بتسهيل إجراءات الطائرة التونسية في سبيل عودة المصريين من تونس .

وتابعت نبيلة مكرم:  نقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ونقوم بتسجيل جميع بيانات العالقين هناك حتى نقوم با اخطارهم بموعد الرحلة القادمة من واشنطن لجلبهم .

واستكملت: نعمل على تجميع كل العالقين في كينيا ونقوم بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لجلب المصريين العالقين هناك .
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