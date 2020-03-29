عن قعدتك في البيت.. خالد الجندي: تحارب كورونا وتحمى البشرية وتنقذ الأرض

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إننا كنا نرى الصحة من انجازاتنا الشخصية، وأنها جاءت نتيجة التقدم البشري ونتيجة التقدم العلمي ونتيجة ارتفاع الثقافة، إلا أن فيروس كورونا أوضح أننا لا نمتلك القيمة المثلى من النظافة.





وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا كشف أن العالم كله الآن ينقصه الكثير من النظافة ويفتقر إليها بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن المجتمع الأوروبي كله اليوم صار يبحث عن الشفاطات.

وأشار إلى أن القعدة والجلوس في المنزل والالتزام بقرارات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا هي محاربة من أجل المجتمع، معقبًا: "قعدتك في بيتك بتحمي البشرية وتنقذ الأرض".