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فن

حفل تامر عاشور يقترب من مليون ونصف مشاهدة ويتصدر التريند

الأحد 29/مارس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
يقترب فيديو حفلة المطرب تامر عاشور من مليون ونصف المليون مشاهدة بعد أن قدم بثا مباشرا قبل يومين لدعم مبادرات البقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا.

وأيضا:

وفي الوقت نفسه لاتزال الحفلة تتصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقدم تامر عاشور، العديد من الأغاني الخاصة به، كان أبرزها "هتعدي" و"خيالي" و"عشت معاك حكايات"، و"بيت كبير"، و"من غير ما احكيلك"، و"آخر مقابلة"، و"تسلم"، و"افترقنا"، و"قولوله سماح"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن تامر عاشور هو أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، وذلك من خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ومن المتوقع أن يقوم عدد من نجوم الغناء بتنفيذ نفس الفكرة خلال الفترة المقبلة.
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