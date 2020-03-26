كورونا يخترق الوسط الفني في مصر والوطن العربي.. إصابة ممثلة مصرية وعازف كمان وفراشة الخليج

بدأت التمثيل بفيلم (الساحر) مع (محمود عبد العزيز)، جذب الأنظار إليها بدورها (مديحة زوجة الحرامي) في فيلم (مواطن و مخبر و حرامي) مع (خالد أبو النجا) في نفس العام إخراج (داوود عبد السيد).









وكانت انطلاقة "رولا"، الحقيقية مع النجم الراحل أحمد زكي في دور الابنة المدللة في فيلم (معالي الوزير) ، وقدمت البطولة في فيلم (كليفتي) مع الفنان باسم سمرة عام 2004 إخراج محمد خان.





وصدم عازف الكمان أحمد مختار، جمهوره بعد شعوره ببعض الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وكتب أحمد مختار، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا يستغيث فيه بأصدقائه، مفاده "أ نا جاتلي الكورونا وبموت ارووح فين الحقوني".





وبعدها نشر عازف الكمان، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، وتحدث بحالة من الخوف والرعب، قائلًا "بموت ومش عارف أروح فين، وبطني وجعاني ومش عارف أروح مستشفى ايه".







وتصدرت الفنانة هند البحرينية محرك بحث جوجل الشهير في السعودية، وعدد من دول الخليج العربي، بعد إعلانها أمس، الأربعاء، إصابتها بـ كورونا؛ لتكون أول فنانة خليجية تصاب بهذا الفيروس المستجد.



هند البحرينية فنانة بحرينية لقبت بـ"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب"، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، إلا أنها تركتها و تعاقدت مع إحدى الشركات لإصدار ألبومها بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبد الله والملحن عارف الزياني، الذي أطلق عليها اسـم "هنـد" بدلًا من سهير اسمها الحقيقي.





وهذه أبرز المعلومات عنها:

- هند من مواليد 5 مايو عام 1979 في مدينة عيسى البحرينية - اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبدالله وكان سببًا في تعاقدها مع شركة فنون الإمارات - أصدرت خلال مشوارها الغنائي 5 ألبومات غنائية - أول ألبوم لها العام 2000 بعنوان هند 2000 وتضمن 7 أغنيات. - تعاقدت العام 2005 مع شركة "روتانا" التي كانت سببًا في شهرتها بالمنطقة الخليجية. - آخر أغنية طرحتها مؤخرا بعنوان "بحرين السلام" في أثناء الاحتفال بالعيد الوطني لبلدها.





وأعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.





و نشرت «غدير»صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة :"فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".





بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بالصدفة بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرًا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك. وهي أستاذة لمادة التمثيل في «المعهد العالي للفنون المسرحية».