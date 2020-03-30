بالرغم من كورونا.. هونغ تشي تستعد لتدشين E115 SUV نهاية العام الحالي

أعلنت شركة صناعة السيارات المحلية هونغ تشي عن أنها ستبدأ إنتاج سيارة E115 SUV الكهربائية الجديدة هذا العام ، وتعتزم الشركة بناء 51,500 نسخة في الأشهر الستة الأولى من الإنتاج، وهو هدف طموح بالنظر إلى تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الصين في الفترة الأخيرة.

أعلنت شركة صناعة السيارات المحلية هونغ تشي عن أبعاد وأداء وقوة سيارة هونغ تشي E115 SUV ، سيبلغ طول السيارة الكهربائية 5,160 مم، وعرضها 1,730 مم وطول قاعدة عجلاتها 3,250 مم، وستستمد السيارة قوتها من زوج من المحركات الكهربائية مع محرد يقود العجلات الأمامية بقوة 218 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران.

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بينما سيقود المحرك الثاني المحول الخلفي بقوة 299 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، وستستمح هذه المحركات للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4 ثوان فقط، وستحصل على بطارية ليثيوم أيون 92.4 كيلوواط/سا، توفر نطاق قيادة يزيد على 600 كلم لكل شحنة.

كما تم الكشف أيضًا عن فتح باب الطلب لهونغ تشي H9، وهي سيدان فاخرة رائدة من العلامة التجارية والتي تم الكشف عنها لأول مرة في بداية العام، ووفقًا لتقارير PC Auto، فستكون متاحة بسبعة ألوان مختلفة، وستستمد قوتها من محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 252 حصان أو محرك V6 سوبرتشارجد سعة 3 لتر بقوة 272 حصان.