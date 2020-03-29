AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

الأحد 29/مارس/2020 - 10:40 م
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز
القرنفل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدمها الأمهات في طهي الطعام، أو وضع القليل منه في كوب الشاي، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

يعتبر القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يساهم في الدفاع المناعي عن طريق العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي. وهذا بدوره يساعد في تقوية جهاز المناعة ويساعد في وظيفة المناعة المناسبة.

وأشار موقع بولد سكاي أن القرنفل يعمل على تحسين صحة الكبد لأنه غني بالأوجينول ، وهو مركب نشط حيويًا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحماية من إصابة الكبد والتصدي لعلامات تليف الكبد.

و يساعد القرنفل على تنظيم نسبة السكر في الدم إن وجود الأوجينول في القرنفل يمكن أن يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. يمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين ، ويحسن تحمل الجلوكوز ووظيفة خلايا بيتا ، وبالتالي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

تناولي 3 عيدان قرنفل يوميا .. النتيجة مفاجأة

ماذا يحدث لمرضى السكرى عند تناول هذه الأطعمة.. الخميرة والزنجبيل والصبار والقرفة والحلبة

نوع تغفليه من التوابل يحارب الكوليسترول وأمراض القلب

امضغي القرنفل قبل النوم وشاهدي ماذا يحدث بجسمك

بدون أنسولين.. فاكهة مهملة أوراقها تعالج مرض السكر

ترشيحاتنا

هل مصر قادرة اقتصاديا على تحمل فرض حظر تجوال كامل.. البنك المركزي يجيب

فيروس كورونا يخطف صبيا عمره 14 عاما .. تفاصيل

حقيقة إصابة الإخواني محمد ناصر بفيروس كورونا.. فيديو

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل فتاتين بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما اخترقتا حظر التجول

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

AdvertisementS

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

فى حالة حرجة.. فنانة شهيرة لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

محافظ البنك المركزي: 3.5 مليار دولار سنويا تكاليف سفر المصريين للخارج

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

تركيا تسجل قفزة مرعبة في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد