ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

القرنفل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدمها الأمهات في طهي الطعام، أو وضع القليل منه في كوب الشاي، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.





يعتبر القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يساهم في الدفاع المناعي عن طريق العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي. وهذا بدوره يساعد في تقوية جهاز المناعة ويساعد في وظيفة المناعة المناسبة.





وأشار موقع بولد سكاي أن القرنفل يعمل على تحسين صحة الكبد لأنه غني بالأوجينول ، وهو مركب نشط حيويًا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحماية من إصابة الكبد والتصدي لعلامات تليف الكبد.





و يساعد القرنفل على تنظيم نسبة السكر في الدم إن وجود الأوجينول في القرنفل يمكن أن يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. يمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين ، ويحسن تحمل الجلوكوز ووظيفة خلايا بيتا ، وبالتالي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم.