يرفع مناعتك ويحرق الدهون.. رجيم يجهله الكثيرون

فوائد عديدة لممارسة رجيم الصيام المتقطع لصحتك على المدى القصير ويشمل الصيام المتقطع تناول جميع وجباتك طوال اليوم خلال فترة 8 ساعات وصيام 16 ساعة، ويعد الصيام المتقطع مفيد للغاية لصحة المرء.إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:
1. يساعد على فقدان الوزن:
سيساعد الصيام قصير المدى على تحسين معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد أيضًا في زيادة عملية فقدان الوزن. يعتمد غالبية الناس على الصيام المتقطع كوسيلة للتخلص من الوزن الزائد [2] . نظرًا لأن الصيام المتقطع ينطوي على عدد أقل من الوجبات.
2. يحسن حساسية الأنسولين:
يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تقليل مقاومة الأنسولين عن طريق تحسين حساسية جسمك للأنسولين .
3. يقلل من الإجهاد التأكسدي:
إن الصيام المتقطع يقوي الجسم لمحاربة الالتهاب والإجهاد التأكسدي والشيخوخة المبكرة ، حيث يتم طرد الجذور الحرة في الجسم بسهولة أكبر و تشير العديد من الدراسات إلى أن الصيام المتقطع قد يعزز مقاومة جسمك للإجهاد التأكسدي.
4. يحسن وظيفة الدماغ:
تتفق الدراسات على أن الصيام المتقطع مفيد لصحة الدماغ و من المعروف أن الصيام المتقطع يعزز عامل التغذية العصبية المشتقة من الدماغ (BNDF) في جسمك ، مما يحسن صحة الخلايا العصبية ومسارات الأعصاب ، وربما يحمي دماغك من الإصابة بمرض الزهايمر أو الشلل الرعاش.
6. يرفع المناعة:
عندما تكون صائمًا، لا ينشغل جسمك بهضم الطعام وتنظيم حركته من خلال الأمعاء. هذا يحررها لمهاجمة الجذور الحرة في جسمك وإزالة السموم من الداخل ، مما يمنع ظهور العديد من الأمراض.
7. يزيل السموم:
خلال مرحلة الصيام ، سيحصل جسمك على بعض الوقت لطرد السموم . تقول الدراسات أن أولئك الذين يشربون العصير أثناء مرحلة الصيام سيكونون قادرين على التخلص من السموم التي تراكمت على مدى أسبوع وأولئك الذين يشربون الماء أثناء مرحلة الصيام قد يكونون قادرين على التخلص من السموم الموجودة في النظام منذ شهور.