يرفع مناعتك ويحرق الدهون.. رجيم يجهله الكثيرون

فوائد عديدة لممارسة رجيم الصيام المتقطع لصحتك على المدى القصير ويشمل الصيام المتقطع تناول جميع وجباتك طوال اليوم خلال فترة 8 ساعات وصيام 16 ساعة، ويعد الصيام المتقطع مفيد للغاية لصحة المرء.إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:





1. يساعد على فقدان الوزن:

سيساعد الصيام قصير المدى على تحسين معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد أيضًا في زيادة عملية فقدان الوزن. يعتمد غالبية الناس على الصيام المتقطع كوسيلة للتخلص من الوزن الزائد [2] . نظرًا لأن الصيام المتقطع ينطوي على عدد أقل من الوجبات.









2. يحسن حساسية الأنسولين:

يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تقليل مقاومة الأنسولين عن طريق تحسين حساسية جسمك للأنسولين .





3. يقلل من الإجهاد التأكسدي:

إن الصيام المتقطع يقوي الجسم لمحاربة الالتهاب والإجهاد التأكسدي والشيخوخة المبكرة ، حيث يتم طرد الجذور الحرة في الجسم بسهولة أكبر و تشير العديد من الدراسات إلى أن الصيام المتقطع قد يعزز مقاومة جسمك للإجهاد التأكسدي.









4. يحسن وظيفة الدماغ:

تتفق الدراسات على أن الصيام المتقطع مفيد لصحة الدماغ و من المعروف أن الصيام المتقطع يعزز عامل التغذية العصبية المشتقة من الدماغ (BNDF) في جسمك ، مما يحسن صحة الخلايا العصبية ومسارات الأعصاب ، وربما يحمي دماغك من الإصابة بمرض الزهايمر أو الشلل الرعاش.





6. يرفع المناعة:

عندما تكون صائمًا، لا ينشغل جسمك بهضم الطعام وتنظيم حركته من خلال الأمعاء. هذا يحررها لمهاجمة الجذور الحرة في جسمك وإزالة السموم من الداخل ، مما يمنع ظهور العديد من الأمراض.





7. يزيل السموم: